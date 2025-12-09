ФОТО: в рижском Домском соборе прозвучала "Рождественская прелюдия" - было много именитых гостей

«Мы рады, что наши музыкальные события становятся местом встреч и платформой для общения представителей самых разных сфер и отраслей из Латвии и других стран, c которыми нас объединяет общая цель - укрепление и развитие культурного наследия нашей страны. Надеюсь, что такие вечера станут ещё одной приятной и в то же время значимой традицией, способствующей появлению новых партнёрских связей, развитию культурного диалога и популяризации образа Латвии в мире», - говорит Диана Галанте, директор Фонда Инессы Галанте.