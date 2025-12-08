Полицейские под Цесисом остановили авто, а за рулем был... 10-летний мальчик!
фото: DALL-E
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Полицейские под Цесисом остановили авто, а за рулем был... 10-летний мальчик!

Отдел новостей

Otkrito.lv

В обслуживаемой территории Видземского регионального управления Государственной полиции 7 декабря были зарегистрированы два случая, когда взрослые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвергли опасности безопасность малолетних детей. В обоих случаях полиция начала административные дела по факту невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

7 декабря 2025 года около 1:30 в Цесисском крае, волости Райскумс, на автодороге Унгури-Лиелстраупе-Браслa полицейский экипаж заметил автомобиль Volvo, который двигался неуверенно. Полицейские приняли решение остановить транспортное средство и, включив специальные световые сигналы, успешно его остановили. Подойдя к водителю, сотрудники полиции столкнулись с неожиданной ситуацией: за рулем находился 10-летний мальчик, а его отец сидел на заднем сиденье в состоянии сильного алкогольного опьянения. У мужчины было зафиксировано содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 2,56 промилле, что существенно ограничивало его способность обеспечить безопасность ребенка и адекватное поведение. Мальчик вместе с родителями был доставлен по месту жительства, а в отношении отца начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В тот же день около 18:00 в Алуксненском крае, волости Маркалне, полицейские выявили женщину 1995 года рождения, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в 2,00 промилле, везла детскую коляску, в которой спал ребенок 2024 года рождения. Состояние женщины объективно ограничивало ее способность обеспечить безопасность и защиту малолетнего, поэтому ребенок был передан медикам для осмотра. Также в этом случае полиция начала административное дело по факту невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Согласно части второй статьи 83 Закона о защите прав ребенка, совершеннолетнему лицу, которое, находясь под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ и вследствие этого не способно обеспечить безопасность ребенка, тем не менее соглашается присматривать за ним, может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф до 42 единиц штрафа.

Темы

Государственная полицияЦесисАлукснеVolvoВидземеПолицияНовости регионов

Другие сейчас читают