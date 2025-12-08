Полицейские под Цесисом остановили авто, а за рулем был... 10-летний мальчик!

7 декабря 2025 года около 1:30 в Цесисском крае, волости Райскумс, на автодороге Унгури-Лиелстраупе-Браслa полицейский экипаж заметил автомобиль Volvo, который двигался неуверенно. Полицейские приняли решение остановить транспортное средство и, включив специальные световые сигналы, успешно его остановили. Подойдя к водителю, сотрудники полиции столкнулись с неожиданной ситуацией: за рулем находился 10-летний мальчик, а его отец сидел на заднем сиденье в состоянии сильного алкогольного опьянения. У мужчины было зафиксировано содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 2,56 промилле, что существенно ограничивало его способность обеспечить безопасность ребенка и адекватное поведение. Мальчик вместе с родителями был доставлен по месту жительства, а в отношении отца начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.