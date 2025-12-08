Полицейские под Цесисом остановили авто, а за рулем был... 10-летний мальчик!
В обслуживаемой территории Видземского регионального управления Государственной полиции 7 декабря были зарегистрированы два случая, когда взрослые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвергли опасности безопасность малолетних детей. В обоих случаях полиция начала административные дела по факту невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.
7 декабря 2025 года около 1:30 в Цесисском крае, волости Райскумс, на автодороге Унгури-Лиелстраупе-Браслa полицейский экипаж заметил автомобиль Volvo, который двигался неуверенно. Полицейские приняли решение остановить транспортное средство и, включив специальные световые сигналы, успешно его остановили. Подойдя к водителю, сотрудники полиции столкнулись с неожиданной ситуацией: за рулем находился 10-летний мальчик, а его отец сидел на заднем сиденье в состоянии сильного алкогольного опьянения. У мужчины было зафиксировано содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 2,56 промилле, что существенно ограничивало его способность обеспечить безопасность ребенка и адекватное поведение. Мальчик вместе с родителями был доставлен по месту жительства, а в отношении отца начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
В тот же день около 18:00 в Алуксненском крае, волости Маркалне, полицейские выявили женщину 1995 года рождения, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в 2,00 промилле, везла детскую коляску, в которой спал ребенок 2024 года рождения. Состояние женщины объективно ограничивало ее способность обеспечить безопасность и защиту малолетнего, поэтому ребенок был передан медикам для осмотра. Также в этом случае полиция начала административное дело по факту невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Согласно части второй статьи 83 Закона о защите прав ребенка, совершеннолетнему лицу, которое, находясь под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ и вследствие этого не способно обеспечить безопасность ребенка, тем не менее соглашается присматривать за ним, может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф до 42 единиц штрафа.