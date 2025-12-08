Компания Latvijas Pasts обратилась к клиентам и объявила "час X" для всех отправлений
Государственное акционерное общество Latvijas Pasts призывает жителей своевременно отправлять отправления, чтобы они достигли адресатов до праздников. Когда крайний срок?
На почте информируют, что 19 декабря этого года — это последний срок для отправки посылок для получения в Латвии. Что касается отправлений, пунктом назначения которых являются зарубежные страны, то сейчас наступил крайний срок для их отправки.
Чтобы внутреннее отправление достигло выбранного пункта назначения до Рождества, его необходимо сдать в пакомат, центр обслуживания клиентов, почтовое отделение Latvijas Pasts или курьеру до 19 декабря.
В случае же международных отправлений необходимо учитывать сроки доставки каждой страны, включая то, что для отправлений универсальной почтовой службы сроки доставки составляют от трех до 15 дней, а для исходящих трансграничных отправлений — от четырех до 35 дней.
Чтобы отправление попало в страны Европейского союза (ЕС) до праздников, его следует отправлять в начале декабря. Это касается и отправлений, которые отправляются в Латвию из-за рубежа.
Условия распространяются как на посылки, так и на письма.
Также Latvijas Pasts призывает до 19 декабря отправить письмо Деду Морозу в Латвии, которое следует отправлять по следующему адресу: Ziemupes pasts Rūķupe, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, Latvija, LV-3463.