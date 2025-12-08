Глава CSDD: даже конфискации не останавливают пьяных водителей

Если же концентрация алкоголя выше, срок лишения может достигать от трёх до пяти лет. Но даже после этого срока права автоматически не возвращаются. Аксенокс подчёркивает: права никто просто так назад не выдает. После окончания срока наказания водителю приходится фактически начинать все с нуля: