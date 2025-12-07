Скользко, сыро, но не морозно: какой будет погода в понедельник
Ночь в Латвии снова пройдет под знаком серого неба и осторожности на дорогах: местами дождь перейдёт в мокрый снег и снег, возможна гололедица, а в понедельник страну накроют облака и слабый дождь. В Риге ожидается относительно мягкая, но сырая погода с температурой чуть выше нуля и южным ветром.
Ночью небо затянут облака, местами пройдет дождь, на востоке страны он перейдет в дождь со снегом и снег, локально возможна и гололедица (ледяной дождь). Призываем участников дорожного движения быть осторожными – на отдельных участках дороги будут скользкими! Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Минимальная температура воздуха ожидается в пределах от -1 до +3 градусов.
В Риге ночь будет облачной, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха сохранится в пределах +2…+3 градусов.
В понедельник небо будет затянуто облаками, на большей части территории ожидается небольшой дождь, местами на востоке — мокрый снег. Ветер сохранится слабый до умеренного, южный и юго-восточный. Температура воздуха составит от 0 до +5°, а на побережье будет еще на несколько градусов теплее — до +6…+7°.
В Риге облака также продолжат закрывать небо и принесут дождь. Ожидается слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, а температура воздуха останется такой же, как ночью: +2…+4°.