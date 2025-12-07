Скользко, сыро, но не морозно: какой будет погода в понедельник

В понедельник небо будет затянуто облаками, на большей части территории ожидается небольшой дождь, местами на востоке — мокрый снег. Ветер сохранится слабый до умеренного, южный и юго-восточный. Температура воздуха составит от 0 до +5°, а на побережье будет еще на несколько градусов теплее — до +6…+7°.