Политолог Филипп Раевский.
Мнение
Сегодня 15:06
Политолог: "Самые амбициозные изменения в Латвии всегда происходили в тот момент, когда вода уже подступает к горлу"
Политолог и соучредитель PR-агентства Mediju tilts Филипп Раевский считает, что латвийскую бюрократию можно по-настоящему обуздать только одним способом — урезав ей финансирование.
В передаче TV24 «Kārtības rullis» Филипп Раевский объясняет, что бюрократию в Латвии эффективнее всего можно ограничить, сократив доступное ей финансирование. Раевский отмечает, что представление о том, будто бюрократы сами будут бороться с бюрократией, не соответствует действительности.
«Самые амбициозные изменения в Латвии всегда происходили в тот момент, когда вода уже подступает к горлу. Но сейчас до этого еще не дошло», — сказал он.
По мнению Раевского, ситуация в стране недостаточно напряженная, чтобы система начала меняться сама: «Сейчас никакая вода даже близко не подступает — все сидят, деньги есть, тратим, и зачем тогда что-то менять? Все хорошо, к тому же еще и год выборов».