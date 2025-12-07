Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Синоптики обещают дождливое воскресенье - возможен и мокрый снег
Во второе воскресенье Адвента ожидается пасмурная и дождливая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье небо будет затянуто тучами, в большей части территории ожидается небольшой дождь, который вечером местами на востоке страны перейдет в мокрый снег. Ветер сохранится слабым до умеренного и будет дуть с юга, юго-востока. Воздух не прогреется более чем до 0…+3 градусов.
В Риге день будет облачным, местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, а температура воздуха останется такой же, как ночью: в пределах +2…+3 градусов.