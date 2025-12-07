Синоптики обещают дождливое воскресенье - возможен и мокрый снег

В воскресенье небо будет затянуто тучами, в большей части территории ожидается небольшой дождь, который вечером местами на востоке страны перейдет в мокрый снег. Ветер сохранится слабым до умеренного и будет дуть с юга, юго-востока. Воздух не прогреется более чем до 0…+3 градусов.