Литва аннулирует временные виды на жительство 145 россиян за частые поездки в Россию и Беларусь
Департамент миграции Литвы аннулировал временные виды на жительство (ВНЖ) 145 граждан России, которые часто ездили в Россию и Беларусь уже после вступления в силу новых ограничений, сообщает в субботу газета Kauno diena.
Представитель департамента Рокс Пукинскас заявил, что разрешения аннулированы в соответствии с Законом о ограничительных мерах. Он запрещает гражданам России, имеющим виды на жительство в Литве, ездить в Россию или Беларусь чаще, чем раз в три месяца.
По данным на 1 декабря, в Литве действуют 185 000 временных видов на жительство — более 76 000 граждан Украины, 46 500 граждан Беларуси и чуть более 5000 граждан России.
Впервые временный вид на жительство по этой же причине был аннулирован одному гражданину России в июле. Тогда Департамент миграции предупреждал, что более 30 граждан России могут лишиться разрешения, так как часто ездят в Россию и Беларусь.
Парламент Литвы установил ограничения, реагируя на предупреждения спецслужб о риске того, что люди, которые ездят в Россию и Беларусь, могут быть там завербованы.