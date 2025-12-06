Трагедия на дорогах Латвии: два смертельных ДТП в один день
В пятницу, 5 декабря, в Латвии произошло 171 ДТП, в результате которых 22 человека получили травмы, а два человека, к сожалению, погибли,
В пятницу, 5 декабря, в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека и 22 получили травмы, сообщили в Государственной полиции. Около 13.30 на автодороге Лиепая - граница с Литвой (A11) в Руцавской волости Южнокурземского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легкового автомобиля Ford Focus. Водитель легкового автомобиля погиб, а водитель трактора с травмами был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В Ропажском крае, в Румбуле, на улице Латгалес, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Всего в пятницу было зарегистрировано 171 дорожно-транспортное происшествие.
Задержано пять пьяных водителей, заведено три уголовных процесса. Оформлено 362 протоколов об административных нарушениях, в том числе 167 за превышение скорости.