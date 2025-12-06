Трагедия на дорогах Латвии: два смертельных ДТП в один день

В пятницу, 5 декабря, в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека и 22 получили травмы, сообщили в Государственной полиции. Около 13.30 на автодороге Лиепая - граница с Литвой (A11) в Руцавской волости Южнокурземского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легкового автомобиля Ford Focus. Водитель легкового автомобиля погиб, а водитель трактора с травмами был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.