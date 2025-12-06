Насверлили дырок и засыпали соль: в Валмиере полиция расследует намеренную порчу деревьев
Валмиера расследует злонамеренное повреждение деревьев на одной из улиц: в стволах вяза и дубов были просверлены отверстия и засыпана соль, что нанесло непоправимый урон и угрожает редкому виду жуков.
В Валмиере ищет свидетелей, которые могут сообщить о людях, умышленно повреждающих деревья на одной из улиц. Власти опубликовали в социальных сетях сообщение: "5 ноября сотрудники муниципалитета, обследуя городскую территорию, обнаружили, что деревья, находящиеся в собственности самоуправления на улице Мазас Стацияс, намеренно повреждены. В стволах — у одной вяза и трех дубов — просверлены несколько отверстий, в которые насыпана соль, что нанесло деревьям непоправимый урон, а также негативно повлияло на среду обитания особо охраняемого вида — мраморного усача.
В связи с произошедшим самоуправление обратилось в Государственную полицию с просьбой начать уголовный процесс. Призываем откликнуться очевидцев, которые видели подозрительные действия возле деревьев, позвонив на бесплатный телефон муниципальной полиции Валмиеры 8484".
Эта публикация не оставила валмиерцев равнодушными, и они комментируют в Facebook:
- "Надо искать того, кому деревья мешали — какой-нибудь постройке или замыслу".
- "Со стороны никто бы не стал сверлить, ясно как день, что кому-то деревья мешали, и виновного наверняка можно найти среди соседних участков".
- "Эти деревья были повреждены еще весной, потому что все лето не зеленели".
- "Жителям ближайших домов наверняка надоело сгребать листья".
- "Там по всему стволу насверлены отверстия каждые 15–20 см. Вид ужасный".