Насверлили дырок и засыпали соль: в Валмиере полиция расследует намеренную порчу деревьев

В Валмиере ищет свидетелей, которые могут сообщить о людях, умышленно повреждающих деревья на одной из улиц. Власти опубликовали в социальных сетях сообщение: "5 ноября сотрудники муниципалитета, обследуя городскую территорию, обнаружили, что деревья, находящиеся в собственности самоуправления на улице Мазас Стацияс, намеренно повреждены. В стволах — у одной вяза и трех дубов — просверлены несколько отверстий, в которые насыпана соль, что нанесло деревьям непоправимый урон, а также негативно повлияло на среду обитания особо охраняемого вида — мраморного усача.