Невеста запретила подруге участвовать в свадебной фотосессии: причина удивляет

На одной из свадеб в Лондоне произошел неприятный инцидент, который вызвал бурю возмущения в социальных сетях. История, опубликованная в Reddit, раскрыла шокирующее требование невесты. Женщина, анонимно рассказавшая о случившемся, указала, что давняя знакомая пригласила ее стать подружкой невесты. Все шло хорошо, пока за несколько дней до свадьбы она не получила неприятное сообщение от другой подружки: невеста не хотела, чтобы на фотографиях была видна ее татуированная рука. Позднее невеста написала ей лично, вежливо, но решительно попросив не появляться на фото, чтобы не испортить свадебные снимки своим тату.