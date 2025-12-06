Невеста запретила подруге участвовать в свадебной фотосессии: причина удивляет
Свадьба, которая должна была быть радостным событием, превратилась в скандал. Невеста запретила одной из подружек участвовать в фотосессии. Одна из гостий рассказала, что ситуация была крайне неловкой.
На одной из свадеб в Лондоне произошел неприятный инцидент, который вызвал бурю возмущения в социальных сетях. История, опубликованная в Reddit, раскрыла шокирующее требование невесты. Женщина, анонимно рассказавшая о случившемся, указала, что давняя знакомая пригласила ее стать подружкой невесты. Все шло хорошо, пока за несколько дней до свадьбы она не получила неприятное сообщение от другой подружки: невеста не хотела, чтобы на фотографиях была видна ее татуированная рука. Позднее невеста написала ей лично, вежливо, но решительно попросив не появляться на фото, чтобы не испортить свадебные снимки своим тату.
Чтобы избежать драмы, женщина решила не участвовать в фотосессии, однако произошедшее оставило неприятный осадок. К тому же другие подружки и сама невеста тоже имели татуировки.
Пользователи Reddit активно обсуждали ситуацию. Большинство сочли поступок невесты крайне неуважительным и унизительным. "Когда фотограф приглашает подружек для общего снимка, а одной надо отойти в сторону — разве никто не видит, насколько это неловко?" — написал один из пользователей.
Некоторые посоветовали женщине вовсе не приходить на свадьбу, другие — придумать оправдание или честно объяснить, почему она отказывается фотографироваться. Были и такие, кто считал, что невеста могла найти креативное решение — например, попросить платье с длинными рукавами или просто ретушировать тату позже.
Большинство комментаторов сошлись во мнении: если в дружбе приходится скрываться, то вряд ли это настоящая дружба. "Если кто-то просит тебя уйти, чтобы его фотографии были красивее, проблема не в тату — проблема в нем самом", — метко отметил один из пользователей Reddit.