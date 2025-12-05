6000 заболевших и 39 смертей: путешественников предупреждают о вспышке гепатита А в Европе
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предупреждает путешественников о вспышках гепатита А в Европе: зарегистрировано более 6000 случаев, в том числе 39 летальных, а в Латвии — 19 случаев с начала года.
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает путешественников быть осторожными, так как в некоторых европейских странах продолжаются вспышки гепатита А и тенденция роста заболеваемости. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этом году в странах ЕС и Европейской экономической зоны зарегистрировано более 6 000 случаев заболевания, 39 из них - с летальным исходом. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Чехии и Венгрии, Словакии и Австрии.
В Латвии в этом году зарегистрировано 19 случаев заболевания гепатитом А, пять из которых произошли за границей. С 2019 года в Латвии регистрируется в среднем около 25 случаев заболевания в год.
ЦПКЗ призывает путешественников соблюдать личную гигиену, пить безопасную воду, избегать потенциально опасной пищи и следить за своим здоровьем после поездки. Рекомендуется вакцинация от гепатита А, особенно при поездках в страны с повышенным риском. В Латвии вакцинация от этого заболевания не финансируется государством.