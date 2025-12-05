6000 заболевших и 39 смертей: путешественников предупреждают о вспышке гепатита А в Европе

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает путешественников быть осторожными, так как в некоторых европейских странах продолжаются вспышки гепатита А и тенденция роста заболеваемости. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этом году в странах ЕС и Европейской экономической зоны зарегистрировано более 6 000 случаев заболевания, 39 из них - с летальным исходом. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Чехии и Венгрии, Словакии и Австрии.