В Лиепае открылась новая культурная площадка Bankhaus с необычной концепцией

«В ходе ужина мы приглашаем гостей активно участвовать, перемещаться по пространству и переживать Рождество в новой, интерактивной перспективе. Хотя космос обычно ассоциируется с чем-то далёким и холодным, в этом ужине можно уловить и тёплое, душевное праздничное настроение».