В Лиепае открылась новая культурная площадка Bankhaus с необычной концепцией
В Лиепае начала работу новая локация Bankhaus, открытие которой отметили многосенсорным ужином «Галактика вкусов. Как выглядят Рождественские праздники из космоса?» — событием, объединившим гастрономию, искусство и технологии в космическое путешествие. Это событие обозначило новое пространство как платформу для смелых и интерактивных форматов в культурной среде Лиепаи.
Ужин «Галактика вкусов. Как выглядят Рождественские праздники из космоса?» объединил гастрономию, искусство и технологические решения, предлагая гостям приключение, где каждый вкус открывал новую космическую грань.
Творческую концепцию события разработало объединение Šarmants, приглашая гостей отправиться в уникальное путешествие вкусов и ощущений через космически вдохновленную рождественскую историю. За кулинарную драматургию отвечал шеф-повар Наурис Хаука, превращая каждую подачу в часть повествования. А сопровождал гостей «аудиогид» — музыкант Эмилс Балцерс, чья голосовая и музыкальная составляющая вела их через каждый этап вечера.
«В прошлом году ужин в подобном формате получил большой отклик, показав, что жители Лиепаи ищут необычные идеи для праздничного отдыха. Поэтому в этом году мы выбрали ещё более смелый подход», — рассказал автор идеи Ритварс Эмбректс.
«В ходе ужина мы приглашаем гостей активно участвовать, перемещаться по пространству и переживать Рождество в новой, интерактивной перспективе. Хотя космос обычно ассоциируется с чем-то далёким и холодным, в этом ужине можно уловить и тёплое, душевное праздничное настроение».
«Галактика вкусов» стала ярким началом для нового пространства Bankhaus, задуманного как платформа для новых форматов мероприятий и смело-творческих идей, принося свежую энергию в культурный ландшафт Лиепаи.
Мероприятие прошло при финансовой поддержке Управления культуры Лиепаи.