Сейм приступил к окончательному чтению бюджета на 2026 год

Юревиц напомнил, что еще месяц назад проинформировал совет фракций, президиум и членов бюджетной комиссии о намерении, как и в прошлом году, внести предложение о структурировании времени дебатов. Оно предполагает ограничение времени "3+1": первому выступлению можно будет посвятить три минуты, а во второй раз - всего одну минуту. Общий порядок, установленный регламентом Сейма, гласит, что в ходе дебатов по предложениям в первый раз депутат может высказываться пять минут, а во второй раз - две минуты.