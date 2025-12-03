Сейм приступил к окончательному чтению бюджета на 2026 год
Депутаты Сейма приступили к рассмотрению в окончательном чтении бюджета на следующий год и сопровождающих его законопроектов.
Ранее руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц заявил, что и в этом году парламентарии не станут рассматривать бюджет следующего года по ночам.
Юревиц подчеркнул, что рассмотрение бюджета ночью в парламенте не состоится, чтобы общество, неправительственные организации и СМИ могли следить за процессом. Планируется, что рассмотрение бюджета во втором чтении начнется в среду, 3 декабря, в 9:00, и продлится до 21:00, а если потребуется дополнительное время, работа будет продолжена в 9:00 в четверг.
Юревиц напомнил, что еще месяц назад проинформировал совет фракций, президиум и членов бюджетной комиссии о намерении, как и в прошлом году, внести предложение о структурировании времени дебатов. Оно предполагает ограничение времени "3+1": первому выступлению можно будет посвятить три минуты, а во второй раз - всего одну минуту. Общий порядок, установленный регламентом Сейма, гласит, что в ходе дебатов по предложениям в первый раз депутат может высказываться пять минут, а во второй раз - две минуты.
Юревиц подчеркнул, что прогнозировать продолжительность рассмотрения бюджета в Сейме сложно, так как предложений много. Депутаты коалиции готовы работать, чтобы бюджет был принят. Юревиц считает, что на рассмотрение бюджета потребуется как минимум два дня, возможно, и пятница.
Кроме того, на заседании коалиции в понедельник представители правящих партий подтвердили свою поддержку утверждению госбюджета на следующий год.