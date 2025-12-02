Желающих получить работу в Rīgas satiksme ждут в День открытых дверей
18 декабря в 2‑м троллейбусном парке Rīgas satiksme пройдет день открытых дверей, где все желающие смогут узнать о профессии водителя троллейбуса, условиях обучения и возможностях трудоустройства.
Для привлечения потенциальных водителей троллейбусов 18 декабря с 12:00 пройдет день открытых дверей в 2-м троллейбусном парке муниципального предприятия Rīgas satiksme, сообщает предприятие. Во время дня открытых дверей можно будет на месте познакомиться с рабочей средой водителей троллейбуса, осмотреть технику, встретиться и пообщаться с опытными коллегами, а также получить подробные ответы на вопросы о работе, вакансии и процессе обучения.
Обучение новой группы водителей троллейбусов планируется начать в январе, а его продолжительность составит около четырёх месяцев. Предприятие обеспечивает полный цикл обучения — теоретические знания и практические навыки вождения. На время обучения можно получить стипендию, а после успешного завершения программы предлагается трудовой договор на неопределенный срок. Водительское удостоверение категории B не требуется, так как обучение проводится с самого нуля, подчеркивает предприятие.
Если претендент достиг как минимум 21 года и владеет латышским языком не ниже уровня B1 или обучался на латышском языке, он может претендовать на профессию водителя троллейбуса.
В команде Rīgas satiksme работают более 3400 сотрудников. Компания обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственный собственник предприятия — Рижская дума.