Желающих получить работу в Rīgas satiksme ждут в День открытых дверей

Для привлечения потенциальных водителей троллейбусов 18 декабря с 12:00 пройдет день открытых дверей в 2-м троллейбусном парке муниципального предприятия Rīgas satiksme, сообщает предприятие. Во время дня открытых дверей можно будет на месте познакомиться с рабочей средой водителей троллейбуса, осмотреть технику, встретиться и пообщаться с опытными коллегами, а также получить подробные ответы на вопросы о работе, вакансии и процессе обучения.