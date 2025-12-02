Торжество, которое стоит миллионы: что показал подсчет затрат самоуправлений на школьный Праздник песни и танца

Проведенный ЛСС опрос показал, что для участия коллективов в Празднике песни и танца самоуправления в этом году израсходовали не менее 6-8 млн евро, хотя, как отметила советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре, некоторые расходы сложно учесть, поэтому реальная сумма может быть значительно больше. Затраты самоуправлений на транспорт составили около 2,5 млн евро, на костюмы участников было израсходовано 1,4 млн евро, или четверть всех затрат. Значительная сумма - около 700 000 евро - потребовалась для оплаты труда педагогов, медиков и других работников. Если рассматривать расходы отдельных самоуправлений, то больше всего потратила Рига - свыше 1 млн евро. Далее следуют Лиепая - 300 000 евро, Огрский и Сигулдский края - около 270 000 евро каждый.