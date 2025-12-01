Китайских туристов стали пускать в РФ без виз
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Китайских туристов стали пускать в РФ без виз

Отдел новостей

Otkrito.lv

Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления виз, если они направляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Об этом сообщают СМИ РФ.

Безвизовый режим не распространяется на граждан Китая, которые въезжают в Россию для работы, обучения, проживания. Эта мера также не распространяется на водителей международных рейсов, членов экипажей и экспедиторов.

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для граждан России. Он позволяет россиянам въехать в КНР только по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. 

Темы

РФКНР

Другие сейчас читают