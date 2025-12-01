Блогер-рецидивист: хулиган получил наказание за съемку провокационных выходок для TikTok

Несмотря на наказания, он продолжал противоправные действия. В Государственную полицию поступили заявления от двух предприятий, которым мужчина нанес ущерб. В результате 29 августа был начат уголовный процесс. 3 сентября полиция задержала подозреваемого мужчину 2002 года рождения. В тот же день в его жилище был проведен обыск, в ходе которого изъяли марихуану и другие вещества неизвестного происхождения, направленные на экспертизу, а также несколько носителей данных. В сентябре молодой человек провел несколько недель под арестом.