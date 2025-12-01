Блогер-рецидивист: хулиган получил наказание за съемку провокационных выходок для TikTok
Латвийскому блогеру, который снимал свои хулиганские выходки для социальных сетей, назначили 190 часов общественных работ. Он украл бургер и повредил турникет спортклуба на 7338 евро.
В прокуратуре пояснили, что молодой человек был обвинен в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Согласно обвинению, летом 2025 года молодой человек в помещении одной столовой в Риге запрыгнул на стойку обслуживания клиентов и незаконно вошел в помещение кухни, отделенное от зоны обслуживания. На кухне он схватил предназначенный для клиента упакованный бургер и направился с ним к выходу.
В другом случае, в помещении торгового центра, у входа в спортклуб, обвиняемый нажал кнопку Exit и одновременно с силой стал толкать входной турникет в обратном направлении его вращения, в результате чего механизм был поврежден и потребовал ремонта. Обвинение оценило, что он умышленно повредил имущество предприятия на сумму 7338 евро.
Обвиняемый организовал съемку своих действий, чтобы затем эти видеозаписи были опубликованы в социальной сети TikTok. Учитывая характер инкриминируемых преступлений, причиненный ущерб, сведения о личности обвиняемого, в том числе то, что он ранее не судим, а также обстоятельство, что он признает свою вину и сожалеет о содеянном, прокурор назначил ему наказание в виде 190 часов общественных работ.
Ранее сообщалось, что в связи с хулиганскими действиями молодого человека Государственная полиция уже начинала несколько административных процессов и применяла административные наказания. Также были проведены профилактические беседы.
Несмотря на наказания, он продолжал противоправные действия. В Государственную полицию поступили заявления от двух предприятий, которым мужчина нанес ущерб. В результате 29 августа был начат уголовный процесс. 3 сентября полиция задержала подозреваемого мужчину 2002 года рождения. В тот же день в его жилище был проведен обыск, в ходе которого изъяли марихуану и другие вещества неизвестного происхождения, направленные на экспертизу, а также несколько носителей данных. В сентябре молодой человек провел несколько недель под арестом.