Кровавая развязка визита к знакомой: в Огре найден мертвым мужчина, задержана хозяйка квартиры

Согласно имеющейся у полиции информации, преступление, предположительно, было совершено в той же квартире в первой половине дня воскресенья. Погибший был близким знакомым задержанной женщины, и в роковой день он пришел к ней в гости. В полицию ранее не поступала информация о возможных конфликтах между ними.