Кровавая развязка визита к знакомой: в Огре найден мертвым мужчина, задержана хозяйка квартиры
В воскресенье, 30 ноября, в одной из квартир в Огре был найден мертвый мужчина с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве на месте происшествия сотрудники Государственной полиции задержали женщину — знакомую погибшего, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
30 ноября около 18:00 Государственная полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в квартире в Огре обнаружен мертвый мужчина с ножевыми ранениями.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По подозрению в убийстве прямо в квартире полицейские задержали хозяйку жилища — женщину 1985 года рождения, которая находилась в сильном алкогольном опьянении.
Согласно имеющейся у полиции информации, преступление, предположительно, было совершено в той же квартире в первой половине дня воскресенья. Погибший был близким знакомым задержанной женщины, и в роковой день он пришел к ней в гости. В полицию ранее не поступала информация о возможных конфликтах между ними.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — об убийстве. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором на срок до трех лет.
Задержанная женщина в настоящее время находится в изоляторе, а во вторник суд примет решение о применении к ней в период расследования меры пресечения — ареста.
Полиция сейчас продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и мотив преступления. В отношении погибшего мужчины назначена экспертиза, с места преступления изъяты вещественные доказательства.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.