Андрис Бите: создан бюджет, который "приятен домохозяйкам и котам", но не способствует благосостоянию страны в будущем
Бюджет страны на следующий год можно считать "предвыборным бюджетом", в котором не соблюдена экономия и где государство занимает средства, чтобы "съесть их", а не вложить в инвестиции, считает президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите.
«Мы были недостаточно убедительными. Но своими аргументами, влиянием или даже угрозами мы не смогли доказать, что в долгосрочной перспективе финансово идем в очень плохом направлении с этим заимствованием», — сказал Бите в подкасте TV3 «Piķis un ģēvelis!», указав, что те, кто пытались доказать необходимость экономии и жизни по средствам, проиграли.
Президент конфедерации работодателей резко раскритиковал подход государства к займам. «Вопрос в том, занимашь ли ты деньги и инвестируешь, или съедаешь их с котлетами. К сожалению, мы идем по второму пути», — сказал Бите. Он отметил, что на ситуацию влияет приближение выборов, и поэтому создан бюджет, который «приятен домохозяйкам, котам и семьям», но не способствует благосостоянию страны в будущем. Хотя Бите положительно оценил намерение инвестировать в государственную оборону, остальные разделы бюджета он считает «очень печальными».
Предприниматель обратил внимание на стоимость обслуживания долга. По его словам, через два года обслуживание внешнего долга будет стоить 700 миллионов евро в год — сумма, сопоставимая с нынешним бюджетом системы внутренних дел. Он отметил и противоречие в риторике: несмотря на разговоры об экономии, расходы бюджета выросли.
Бите сравнил ситуацию с предпринимательством, задав риторический вопрос, как долго банк выдавал бы кредит компании, которая не инвестирует занятые деньги в оборудование и развитие, а «просто выплачивает ими зарплаты и перекредитовывает предыдущие». Хотя такую модель можно выдержать краткосрочно, в долгосрочной перспективе она не работает.
Андрис Бите заключил, что бюджет составлен с политическим расчетом на предстоящие выборы, однако больше всего его беспокоит то, что часть принимающих решения искренне не понимают, что такой подход является проблемой.