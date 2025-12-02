Андрис Бите: создан бюджет, который "приятен домохозяйкам и котам", но не способствует благосостоянию страны в будущем

Президент конфедерации работодателей резко раскритиковал подход государства к займам. «Вопрос в том, занимашь ли ты деньги и инвестируешь, или съедаешь их с котлетами. К сожалению, мы идем по второму пути», — сказал Бите. Он отметил, что на ситуацию влияет приближение выборов, и поэтому создан бюджет, который «приятен домохозяйкам, котам и семьям», но не способствует благосостоянию страны в будущем. Хотя Бите положительно оценил намерение инвестировать в государственную оборону, остальные разделы бюджета он считает «очень печальными».