С сегодняшнего дня тариф Rīgas ūdens вырастет на 14%
С сегодняшнего дня на 14% повышается тариф компании Rīgas ūdens на услуги водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении Rīgas ūdens для фондовой биржи Nasdaq Riga.
Повышение тарифа на 0,33 евро за кубометр необходимо для восстановления и обслуживания сетей водоснабжения и канализации, значительная часть которых уже превысила плановый срок службы, указывает компания.
С сегодняшнего дня тариф на услуги водоснабжения в Риге установлен на уровне 2,67 евро за кубометр. Его составляют плата за воду — 1,41 евро за кубометр, и плата за канализацию — 1,26 евро за кубометр.
Рост тарифа ориентировочно увеличит ежемесячные расходы одной семьи, проживающей в многоквартирном доме, примерно на 2,60 евро.
Прежний тариф в Риге составлял 2,34 евро за кубометр без НДС, из которых тариф на водоснабжение был 1,28 евро за кубометр, а тариф на канализацию — 1,06 евро за кубометр.
Оборот Rīgas ūdens в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов предприятие сработало с убытками в размере 18,275 млн евро, в отличие от прибыли в 2023 году, свидетельствуют опубликованные данные.
Rīgas ūdens обеспечивает услуги водоснабжения в Риге и ряде пригородных территорий — Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижская дума.