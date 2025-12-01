С сегодняшнего дня тариф Rīgas ūdens вырастет на 14%

Оборот Rīgas ūdens в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Из-за переоценки активов предприятие сработало с убытками в размере 18,275 млн евро, в отличие от прибыли в 2023 году, свидетельствуют опубликованные данные.