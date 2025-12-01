С нового года родители в Адажском крае получат больше денег за новорожденных
В Адажском крае с 2026 года родители новорожденных смогут получить единое пособие в размере 300 евро. Решение думы отменяет прежние различия и направлено на поддержку всех семей без исключения.
В Адажском крае в следующем году детское пособие при рождении ребенка повышено до 300 евро. Это предусмотрено поправками к правилам «О муниципальных пособиях жителям без оценки материального положения», которые на прошлой неделе принял дума.
Размер пособия составит 300 евро независимо от того, один или оба родителя декларированы на территории края. До сих пор пособие составляло 200 евро, если оба родителя были декларированы в Адажском крае, и 100 евро, если был декларирован только один из родителей.
Как следует из информации, опубликованной на сайте думы Адажского края, пособие необходимо запросить в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Повышенное пособие можно будет получить за детей, родившихся начиная с 1 января следующего года.