Не оставляйте свечи без присмотра - в "предрождественских" пожарах уже погибли 3 человека

Горящее пламя привлекает внимание детей и домашних животных, поэтому свечи необходимо ставить в таких местах, где они не смогут до них дотянуться и случайно опрокинуть. Перед зажжением всегда нужно убедиться, что свеча стоит на устойчивой, жаростойкой поверхности, которая не позволит ей опрокинуться.