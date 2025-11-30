Не оставляйте свечи без присмотра - в "предрождественских" пожарах уже погибли 3 человека
В преддверии первого адвента Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает жителей соблюдать меры безопасности, чтобы из маленькой свечи не возник большой пожар. По данным службы, к 31 октября оставленные без присмотра горящие свечи, включая свечи в адвентских венках и елочках, могли стать причиной уже 20 пожаров. В этих пожарах пострадали восемь человек, пятерых удалось спасти, но трое погибли.
VUGD рекомендует всегда ставить свечи на достаточном расстоянии от занавесок, мебели, декоративных элементов и других легко воспламеняющихся предметов. Даже небольшое движение, открытое окно или проходящий мимо человек могут привести к несчастью, если свеча расположена слишком близко к горючим материалам.
Горящее пламя привлекает внимание детей и домашних животных, поэтому свечи необходимо ставить в таких местах, где они не смогут до них дотянуться и случайно опрокинуть. Перед зажжением всегда нужно убедиться, что свеча стоит на устойчивой, жаростойкой поверхности, которая не позволит ей опрокинуться.
Служба призывает никогда не оставлять горящую свечу без присмотра — необходимо находиться рядом, чтобы заметить изменения ситуации и успеть отреагировать. Перед отходом ко сну нужно обязательно проверить, что все свечи потушены.
VUGD советует выбирать не только красивый, но и безопасный адвентский венок. Если в праздничных украшениях используются электрические гирлянды или световые элементы, их следует применять исключительно в соответствии с инструкциями производителя.