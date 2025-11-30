Рига запустила праздничный трамвай: поймать его на онлайн-карте можно по одному особому символу
Rīgas satiksme объявило о начале традиционного рождественского сезона на рельсах столицы – в воскресенья, 30 ноября, на городские линии вышел специальный праздничный трамвай.
Город постепенно преображается: загораются огоньки, появляются украшения, зажигаются елки, и на этом фоне праздничный трамвай станет еще одним символом ожидания Рождества. В Rīgas satiksme признаются, что чувствуют себя «помощниками Деда Мороза», развозя по Риге хорошее настроение и немного сказки вместе с пассажирами.
Праздничный трамвай будет курсировать по городу, «перевозя чудо и радость от остановки к остановке». Узнать его будет проще не только по оформлению, но и на онлайн-карте – там он будет отмечен специальным символом северного оленя Рудольфа. Это позволит рижанам и гостям столицы заранее спланировать поездку и «подкараулить» сказочный трамвай на удобной остановке.
Lai sākas svētku braucieni "Ho-ho-ho!" 🎅🚋Pilsētā ar gaismiņām un rotājumiem ienāk svētki, un arī mēs jūtamies kā Ziemassvētku vecīša palīgi svētku prieka pārvadājumos. No svētdienas, 30. novembra, pilsētas ielās dosies mūsu svētku tramvajs, no pieturas uz pieturu vedot līdzi… pic.twitter.com/yM2taTxEub— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 28, 2025