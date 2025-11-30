фото: x.com/Rigassatiksme_
Праздничный трамвай уже выезжает на улицы города!
Праздничный трамвай уже выезжает на улицы города!
В Латвии

Рига запустила праздничный трамвай: поймать его на онлайн-карте можно по одному особому символу

Отдел новостей

Otkrito.lv

Rīgas satiksme объявило о начале традиционного рождественского сезона на рельсах столицы – в воскресенья, 30 ноября, на городские линии вышел специальный праздничный трамвай.

Город постепенно преображается: загораются огоньки, появляются украшения, зажигаются елки, и на этом фоне праздничный трамвай станет еще одним символом ожидания Рождества. В Rīgas satiksme признаются, что чувствуют себя «помощниками Деда Мороза», развозя по Риге хорошее настроение и немного сказки вместе с пассажирами.

Праздничный трамвай будет курсировать по городу, «перевозя чудо и радость от остановки к остановке». Узнать его будет проще не только по оформлению, но и на онлайн-карте – там он будет отмечен специальным символом северного оленя Рудольфа. Это позволит рижанам и гостям столицы заранее спланировать поездку и «подкараулить» сказочный трамвай на удобной остановке.

Темы

Rīgas satiksmeРига

Другие сейчас читают