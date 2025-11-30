Рига запустила праздничный трамвай: поймать его на онлайн-карте можно по одному особому символу

Праздничный трамвай будет курсировать по городу, «перевозя чудо и радость от остановки к остановке». Узнать его будет проще не только по оформлению, но и на онлайн-карте – там он будет отмечен специальным символом северного оленя Рудольфа. Это позволит рижанам и гостям столицы заранее спланировать поездку и «подкараулить» сказочный трамвай на удобной остановке.