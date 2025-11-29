В центре Лиепаи колесо обозрения подперли деревяшками: горожане спорят о надежности

В Старой Лиепае колесо обозрения установила зарегистрированная в Краславском крае фирма SIA Electro Taxi, и работать оно будет до начала января. Член правления Electro Taxi Дмитрий Прохоров сообщил газете Kurzemes Vārds, что аттракцион установлен в соответствии с правилами Кабинета министров: "Люди, которые обсуждают эти “брусочки”, не понимают их сути. Основание колеса установлено согласно технологии. Фанерные блоки использованы для выравнивания оборудования. И то, что видно на фото, — лишь одна из примерно 200 опор. Колесо установлено корректно. Возможно, для похожих это не выглядит безопасно, но оно супербезопасно — математически, физически и так далее".