В центре Лиепаи колесо обозрения подперли деревяшками: горожане спорят о надежности
На площади в Лиепае установили 29-метровое колесо обозрения, вызвавшее бурные споры - горожане сомневаются в его надежности.
В Лиепае, на парковке у площади Куршу, несколько недель назад было установлено 29-метровое колесо обозрения, которое вызвало большое волнение среди лиепайчан и гостей города. Часть из них ни за какие деньги не собирается подниматься на аттракцион. Причиной возмущения стал кадр, снятый горожанами, на котором видно, что одна из опор мощного сооружения опирается на деревянные «колодки» и фанерные доски, а не на прочный фундамент. Десятки лиепайчан выразили свою обеспокоенность по этому поводу в социальных сетях:
- "Катастрофа, что творится в головах тех, кто додумался разместить такую бандуру на узкой площади, на исторической брусчатке и в нескольких метрах от оживленного перекрестка. Даже проходить мимо не хочется, не то что внутрь залезать. Видимо, слишком много времени прошло с Талсинской трагедии".
- "(Колесо) по сути не установлено в правильном месте, и опора такого монстра стоит на неровной брусчатке, а под ней наспех подброшенные полугнилые (бруски). Насколько это безопасно? Сколько такая безопасность стоит какому-нибудь чиновнику? Когда оно рухнет от порыва морского ветра и кто-то пострадает, что вы тогда будете петь про безопасность?"
В Старой Лиепае колесо обозрения установила зарегистрированная в Краславском крае фирма SIA Electro Taxi, и работать оно будет до начала января. Член правления Electro Taxi Дмитрий Прохоров сообщил газете Kurzemes Vārds, что аттракцион установлен в соответствии с правилами Кабинета министров: "Люди, которые обсуждают эти “брусочки”, не понимают их сути. Основание колеса установлено согласно технологии. Фанерные блоки использованы для выравнивания оборудования. И то, что видно на фото, — лишь одна из примерно 200 опор. Колесо установлено корректно. Возможно, для похожих это не выглядит безопасно, но оно супербезопасно — математически, физически и так далее".
По запросу Лиепайского самоуправления была проведена повторная проверка безопасности колеса обозрения, и, как сообщает портал liepajniekiem.lv: "Также и повторная проверка подтвердила, что колесо обозрения безопасно".