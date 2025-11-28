Тем, кто теряется среди телефонов самоуправления Риги, сообщили: с нового года достаточно запомнить только один

С 1 июля Рижская дума уже централизовала систему коммуникации, объединив несколько прежних информационных телефонов в одном бесплатном номере 80001201. Теперь к этому бесплатному номеру вводится и короткий аналог — 1201, который начнет работать в начале следующего года. Оба номера пока можно будет использовать параллельно.