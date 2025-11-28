Тем, кто теряется среди телефонов самоуправления Риги, сообщили: с нового года достаточно запомнить только один
С 5 января у рижан появится упрощенный единый телефонный номер самоуправления — 1201, который обеспечит оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях. Запомнить номер будет просто, потому что он совпадает с годом основания Риги.
Короткий номер обеспечивает быстрый, узнаваемый и удобный способ связи. Похожий подход уже используется во многих крупных европейских городах: в Варшаве действует номер 19115, в Киеве широко развита система коротких номеров (1539, 1545, 1547), а в Вильнюсе работает номер 1664.
У коротких номеров есть важное преимущество — их легко запомнить, особенно в ситуациях, когда работа мобильного интернета нарушена, и невозможно быстро найти длинный номер.
У номера 1201 есть и символическое значение — он перекликается с годом основания Риги. Это поможет рижанам в кризисных ситуациях интуитивно вспомнить, куда звонить за помощью.
С 1 июля Рижская дума уже централизовала систему коммуникации, объединив несколько прежних информационных телефонов в одном бесплатном номере 80001201. Теперь к этому бесплатному номеру вводится и короткий аналог — 1201, который начнет работать в начале следующего года. Оба номера пока можно будет использовать параллельно.
Единый телефон самоуправления обеспечивает:
- информацию о муниципальных услугах в рабочие дни с 8:00 до 18:00;
- прием сообщений о происшествиях в городской среде в режиме 24/7;
- возможность обратного звонка оператора.
Работу телефона обеспечивает круглосуточный оператор и несколько операторов в рабочее время, при необходимости привлекаются дополнительные ресурсы. Такая система позволяет самоуправлению быстрее координировать информацию и реагировать в кризисных ситуациях.
Информационные телефоны муниципальных предприятий — Rīgas satiksme, Rīgas ūdens, Rīgas namu pārvaldnieks и других — пока не включаются в централизованную систему.