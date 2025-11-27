Защита животных - дело не быстрое: для внесения поправок в закон потребуется 2-3 года обсуждений

Сейчас закон рассматривает животное как вещь, что фактически дает владельцу абсолютную власть над ним. По статистике, в 80% случаев насилие над животными совершают именно их хозяева. "Закон должен идти в ногу со временем и определять, что животные - это не вещи, а живые, чувствующие существа, к которым необходимо относиться ответственно. Дискуссии о необходимости закрепить защиту животных в гражданском законе ведутся давно. Ранее общество не было готово к таким изменениям, но теперь это изменилось, что подтверждает общественная инициатива на платформе Mana Balss, которую подписали более 35 000 жителей Латвии", - заявила представитель инициативы Марта Мацкевича на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и предложениям.