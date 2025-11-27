Оппозиционер Каспаров "разнес" НАТО: "Будет ли канадская бригада в Латвии стрелять, если россияне пересекут границу?"
На Международном форуме по безопасности в Галифаксе российский оппозиционер и сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров выступил с резкой критикой в адрес Запада, НАТО и политики в отношении Украины. Вспомнил он и о Латвии.
Каспаров назвал происходящее на Западе «шоу, о котором Путин не мог и мечтать», подчеркнув отсутствие прямых ответов и решительности. По его словам, вопрос не в количестве оружия, а в готовности воевать и умирать за свободу.
Особое внимание Каспаров уделил канадской бригаде в Латвии. «У вас есть канадская бригада в Латвии. Отлично. Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять?» — задал он риторический вопрос, тут же ответив на него: «Мы же знаем ответ: вы неделями будете совещаться».
Гарри Каспаров разнёс НАТО на Международном форуме по безопасности в Галифаксе: pic.twitter.com/FRRFffZmdy— MARAZMKREPCHAET ❌✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ (@TRAKTOR47205013) November 26, 2025
Самые жесткие слова были адресованы альянсу НАТО. «НАТО сегодня — это фикция! НАТО не существует! Это фейк! Четыре буквы: Н-А-Т-О», — заявил Каспаров, подчеркнув, что организация не выполняет свою главную задачу — защиту свободной Европы от агрессии.
Центральный тезис выступления Каспарова: именно Украина сдерживает российское вторжение в Европу. «Единственная причина, по которой вы сидите здесь спокойно и устраиваете себе праздники — это то, что Украина проливает кровь каждую минуту. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше», — констатировал оппозиционер.
Каспаров напомнил, что четыре года Украина сражается за всю Европу, в то время как Запад изначально не верил в её способность противостоять агрессии и предлагал Зеленскому покинуть страну. «А он ответил, что ему нужна не эвакуация, а боеприпасы», — подчеркнул выступающий. По словам оппозиционера, у Запада есть всё — военная, политическая и экономическая мощь, но он всё равно проигрывает войну. При этом диктаторы — Путин, Си Цзиньпин и другие — аплодируют происходящему, а Россия уже воюет руками северокорейских, кубинских и африканских наемников.
Отдельную критику вызвал так называемый «план урегулирования». Каспаров назвал его «риелторской сделкой, циничной схемой по обогащению семьи Трампа ценой продажи Украины» и выразил недоумение, как можно всерьез обсуждать план, составленный бизнес-партнером Трампа. Каспаров предупредил: если Украину вынудят принять эту «сделку», Путин добьется своего и воплотит мечту о возрождении империи. «А дальше, ребята, следующими будете вы. Только сражаться вы не готовы», — резюмировал он.