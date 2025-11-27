Оппозиционер Каспаров "разнес" НАТО: "Будет ли канадская бригада в Латвии стрелять, если россияне пересекут границу?"

Каспаров напомнил, что четыре года Украина сражается за всю Европу, в то время как Запад изначально не верил в её способность противостоять агрессии и предлагал Зеленскому покинуть страну. «А он ответил, что ему нужна не эвакуация, а боеприпасы», — подчеркнул выступающий. По словам оппозиционера, у Запада есть всё — военная, политическая и экономическая мощь, но он всё равно проигрывает войну. При этом диктаторы — Путин, Си Цзиньпин и другие — аплодируют происходящему, а Россия уже воюет руками северокорейских, кубинских и африканских наемников.