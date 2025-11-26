Дело о смертельной сосульке в Риге - вынесен приговор нерадивому домовладельцу

Мужчина, зная, что на крыше здания находятся снег, сосульки и лёд, и осознавая, что они могут угрожать безопасности и жизни пешеходов, не предпринял никаких действий по очистке крыши, говорилось в обвинении. В результате безответственных действий лица 13 декабря 2023 года во второй половине дня упавший с крыши указанного здания кусок льда травмировал мужчину 1941 года рождения, в результате чего ему были причинены тяжкие телесные повреждения, и человек скончался на месте происшествия.