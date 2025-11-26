Дело о смертельной сосульке в Риге - вынесен приговор нерадивому домовладельцу
Рижский городской суд утвердил соглашение о пробационном надзоре для владельца дома, по вине которого в декабре 2023 года от падения льда погиб пожилой мужчина.
Рижский городской суд утвердил соглашение между прокурором и мужчиной о применении пробационного надзора на один год и три месяца в связи со смертью пожилого человека, на которого упала сосулька. Мужчина признал вину в совершении преступления, выплатил родственнику погибшего компенсацию морального вреда в размере 15 000 евро, заключил мировое соглашение с потерпевшим и принёс извинения за содеянное.
По уголовному делу был обвинён владелец дома в противоправном причинении смерти по неосторожности. Обвиняемому принадлежит многоэтажный жилой дом в Латгальском предместье Риги.
Согласно обязывающим постановлениям Рижской думы, владелец обязан обеспечивать уборку снега и льда с балконов, лоджий, крыш зданий, сбивание сосулек, чтобы не допустить падения снега и льда с крыш, карнизов, водосточных труб и балконов в ситуациях, когда создаётся угроза безопасности пешеходов и транспортных средств, обеспечивая ограждение опасных мест и срочно принимая меры по удалению снега, льда и сосулек с использованием всех возможных средств безопасности.
Мужчина, зная, что на крыше здания находятся снег, сосульки и лёд, и осознавая, что они могут угрожать безопасности и жизни пешеходов, не предпринял никаких действий по очистке крыши, говорилось в обвинении. В результате безответственных действий лица 13 декабря 2023 года во второй половине дня упавший с крыши указанного здания кусок льда травмировал мужчину 1941 года рождения, в результате чего ему были причинены тяжкие телесные повреждения, и человек скончался на месте происшествия.