В Государственной полиции появился главный капеллан: кому и с чем теперь можно прийти к Мартиньшу Муйжниексу
В начале ноября в Государственной полиции начала работу капелланская служба и её руководитель — главный капеллан Мартиньш Муйжниекс. Должность капеллана в Государственной полиции ранее не существовала, её ввели, чтобы укрепить психологическую устойчивость полицейских и создать дополнительную точку поддержки в ситуациях, когда необходим разговор, консультация или эмоциональная помощь.
Капеллан в Государственной полиции — это доверенное лицо, к которому любой сотрудник может обратиться в моменты, когда кажется, что не с кем поговорить и не хватает человека, способного понять и поддержать. В такие моменты капеллан будет тем, кто выслушает, поймёт и, что важно, не осудит. Его главная задача — быть рядом, выслушивать и оказывать духовную поддержку как в радости, так и в горе, указывая на надежду, мир и силу, которую даёт упование на Бога.
Мартиньш Муйжниекс — пастор Латвийской евангелическо-лютеранской церкви. Служа в общине, он понял, что, чтобы достичь тех, кому больше всего нужна духовная поддержка, нужно свмому идти к ним. В церкви это называют миссионерской работой, и он нашёл своё миссионерское призвание — быть капелланом в Государственной полиции, неся присутствие Христа и надежду туда, где чаще всего царит напряжение.
Его первой задачей является знакомство с окружением и людьми, осознание и понимание того, что им действительно нужно. Поскольку должность капеллана в полиции нова, доверие также придётся завоёвывать постепенно. По словам самого Мартиньша, очень важно быть открытым, доступным и ненавязчивым.
Особенно значима роль капеллана в ситуациях, когда полицейские сталкиваются с эмоционально тяжёлыми событиями. В такие моменты капеллан черпает свою поддержку из духовного опыта и молитвы — из осознания, что никто не остаётся один и что вера исходит из высшей силы. Именно это основание помогает ему сохранять внутренний покой и быть рядом, когда люди сталкиваются со стрессом, риском и жизненными потрясениями.
В повседневной работе Мартиньш будет делать всё, чтобы его воспринимали как духовного спутника полицейских, находясь рядом в беседах и молитвах. Он готов предложить каждому взгляд, который не позволяет остановиться перед трудностями, а побуждает идти через них вместе с Богом. Он намерен быть рядом с каждым в моменты, когда не хватает сил, даруя поддержку, мир и надежду.
Мартиньш очень надеется, что присутствие капеллана в Государственной полиции поможет принести больше человечности, равновесия и внутренней силы — того, что в Библии называют плодами Духа: «любовь, радость, мир, терпение, доброта, благость, верность, кротость, воздержание» (Гал. 5:22).