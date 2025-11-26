В Государственной полиции появился главный капеллан: кому и с чем теперь можно прийти к Мартиньшу Муйжниексу

Капеллан в Государственной полиции — это доверенное лицо, к которому любой сотрудник может обратиться в моменты, когда кажется, что не с кем поговорить и не хватает человека, способного понять и поддержать. В такие моменты капеллан будет тем, кто выслушает, поймёт и, что важно, не осудит. Его главная задача — быть рядом, выслушивать и оказывать духовную поддержку как в радости, так и в горе, указывая на надежду, мир и силу, которую даёт упование на Бога.