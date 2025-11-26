Волки пришли к дому в Валмиерском крае.
"Дни этих собак сочтены": в Валмиерском крае волки разгуливают у частных домов и ничего не боятся
В Валмиерском крае жители встревожены: стая волков подошла прямо к ограждению частного дома, где находились собаки. Видео в TikTok вызвало обсуждения и опасения за безопасность домашних животных.
В соцсети TikTok появилось тревожное видео, снятое в Валмиерском крае. На кадрах видно, как четыре волка подходят прямо к ограждению частного дома, где их встречают домашние собаки. Автор видео написала: «Сегодня утром 4 волка навестили моих собак. Ничего хорошего».
К счастью, питомцы находились за прочным забором и физически не пострадали. В конце ролика волки разворачиваются и уходят обратно в сторону леса.
@lk.huntress šorīt 4 vilki apciemoja manus suņus. nav labi. valmieras novads - ipiķi @Žurnāls Medības #vilki #medības #plēsēji #latvijasdaba ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность жителей: подобное появление крупной стаи у жилых домов напоминает о необходимости усилить меры безопасности и внимательно следить за домашними животными. В комментариях люди активно делятся своими переживаниями и опытом:
- «В лесу было ещё 3 или 4, я нашел следы... Всего вышло около 7–8 волков».
- «Страшно, берегите собак! У моих друзей волки съели собаку».
- «Их надо отстреливать! Работа местным охотникам... Надеюсь, квоты не закончились».
- «Дни этих собак сочтены. Такой забор для волка — не преграда».
- «Пока волки не съедят детей какого-нибудь депутата, толку не будет».
- «Собаки молодцы! Но это доказывает, что нужно быть начеку — волки приходят и днём».