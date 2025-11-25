В Елгаве решили изменить работу светофоров по ночам вопреки мнению жителей
В Елгаве светофоры по ночам больше не будут работать в режиме мигающего желтого света, а будут полностью регулировать движение, сообщает городское самоуправление.
С прошлой недели большинство светофоров в Елгаве работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, полностью регулируя транспортный поток, в том числе и в ночное время. Из 54 светофоров города 53 функционируют в полном режиме. Исключением является перекресток улиц Добелес и Пулквежа Бриежа, где с полуночи до 6 утра светофор работает в режиме мигающего желтого света. В это время водители должны обращать внимание на дорожные знаки и правила приоритета, проезжая перекресток как нерегулируемый.
Изменения были приняты после многократных обсуждений в Комиссии по безопасности дорожного движения, учитывая предложения жителей, результаты общественного опроса и заключения экспертов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Самоуправление утверждает, что в опросе приняли участие 1040 жителей Елгавы, и 900 из них (86,5%) выразили поддержку режиму мигающего желтого света в ночное время. Однако это мнение не совпадает с оценкой экспертов CSDD по безопасности, которые указали, что латвийский стандарт LVS 190-10 запрещает нерегулируемые пешеходные переходы в местах, где в каждом направлении движения более одной полосы. Это означает, что при введении мигающего желтого сигнала на светофорах на перекрестках улицы Лиела в ночное время пешеходные переходы стали бы несоответствующими стандартным требованиям и опасными.
Стандарт для светофоров LVS 370 предусматривает использование мигающего желтого сигнала только кратковременно, как аварийный сигнал. Длительный мигающий желтый сигнал на центральных перекрестках существенно угрожает пешеходам и способствует увеличению скорости движения, заключило самоуправление.