В Елгаве решили изменить работу светофоров по ночам вопреки мнению жителей

Самоуправление утверждает, что в опросе приняли участие 1040 жителей Елгавы, и 900 из них (86,5%) выразили поддержку режиму мигающего желтого света в ночное время. Однако это мнение не совпадает с оценкой экспертов CSDD по безопасности, которые указали, что латвийский стандарт LVS 190-10 запрещает нерегулируемые пешеходные переходы в местах, где в каждом направлении движения более одной полосы. Это означает, что при введении мигающего желтого сигнала на светофорах на перекрестках улицы Лиела в ночное время пешеходные переходы стали бы несоответствующими стандартным требованиям и опасными.