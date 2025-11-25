ДТП случилось на парковке со стороны двора магазина Maxima, недалеко от парикмахерской со стороны улицы Гертрудес.
В Латвии
Сегодня 15:14
Женщина на Volvo сбила мужчину, и они вместе скрылись с места ДТП - их ищет полиция
24 ноября, около 12:20, в Вентспилсе, на улице Александра, 16, на парковке со стороны двора магазина Maxima произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось довольно странно.
Женщина, управляя автомобилем Volvo XC90 задним ходом, наехала на пешехода — мужчину, который получил телесные повреждения. После происшествия женщина вместе с пострадавшим уехала с места ДТП.
Государственная полиция возбудила по данному факту уголовный процесс.
Полиция располагает информацией, что происшествие видели несколько жителей, поэтому просит откликнуться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую полезную для следствия информацию или видеозапись с видеорегистратора транспортного средства, позвонив по телефону 63604717 или 112.