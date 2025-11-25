Скрытое сокровище парка Кронвальда: павильон, построенный к 700-летию Риги в 1901 году, получает вторую жизнь

В этом году выполняются работы, которые затрагивают как конструкции здания, так и фасад и инженерные сети. Для купола изготавливаются и устанавливаются новые металлические конструкции, они герметизируются современными материалами, а также обновляется покрытие фронтона. На фасаде реставрируются и окрашиваются штукатурка цоколя и акротериев (декоративных элементов). Восстановлены декоративные пояса, реставрированы капители колонн и кирпичная кладка тамбурной части с обновлением швов. Дополнительно уложена новая напольная плитка и изготовлены копии акротериев, полностью соответствующие оригинальным образцам. В здании создаётся новая система электросетевого освещения, обеспечивающая современное и безопасное освещение. Будут установлены энергоэффективные светильники с долгим сроком службы, соответствующие международным стандартам качества.