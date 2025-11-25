Скрытое сокровище парка Кронвальда: павильон, построенный к 700-летию Риги в 1901 году, получает вторую жизнь
В Риге продолжается реставрация уникального юбилейного павильона к 700-летию города в парке Кронвальда — единственного сохранившегося объекта грандиозных торжеств 1901 года. До 2026 года здесь полностью обновят кирпичную кладку, декоративные элементы и купол, установят современное освещение и стеклянный купол, чтобы историческое здание снова стало выразительным акцентом городского ландшафта.
Проект предусматривает снос тамбурной части павильона, построенной во время предыдущей реконструкции и расположенной под куполом, а также крыши; восстановление кладки из жёлтого кирпича, пилястр, арок и внутренней части фронтона; очистку окрашенных поверхностей; расшивку швов кирпичных поверхностей, реставрацию цоколя, лестничных подходов и различных декоративных элементов; создание и установку стеклянного купола.
Проект разделён на три этапа финансирования:
- 1-й этап в 2024 году — 120 942 евро;
- 2-й этап в 2025 году — 118 442 евро;
- 3-й этап в 2026 году — 129 114 евро.
В этом году выполняются работы, которые затрагивают как конструкции здания, так и фасад и инженерные сети. Для купола изготавливаются и устанавливаются новые металлические конструкции, они герметизируются современными материалами, а также обновляется покрытие фронтона. На фасаде реставрируются и окрашиваются штукатурка цоколя и акротериев (декоративных элементов). Восстановлены декоративные пояса, реставрированы капители колонн и кирпичная кладка тамбурной части с обновлением швов. Дополнительно уложена новая напольная плитка и изготовлены копии акротериев, полностью соответствующие оригинальным образцам. В здании создаётся новая система электросетевого освещения, обеспечивающая современное и безопасное освещение. Будут установлены энергоэффективные светильники с долгим сроком службы, соответствующие международным стандартам качества.
В 1901 году, во время празднования 700-летия Риги, в Стрелковом саду (ныне парк Кронвальда) была размещена часть построек, возведённых к грандиозным юбилейным мероприятиям. На Эспланаде находилась большая промышленно-ремесленная выставка, постройки в Стрелковом саду служили для отдыха и развлечений. Лишь павильон, созданный мастером-каменщиком Кристапом Кергалвисом и демонстрировавший возможности каменщиков в возведении сложных форм, сохранился до наших дней.