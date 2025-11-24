СГБ передала в прокуратуру дело о подкупе избирателей в Балвском крае

Как сообщалось, после выборов правоохранительными органами было возбуждено несколько уголовных дел за умышленное воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателей. 1 октября СГБ уже передала прокуратуре материалы дела о подкупе на выборах в Елгавском крае, где голоса избирателей покупались за алкоголь и наличные. Обвиняемым по этому делу является родственник одного из кандидатов в депутаты.