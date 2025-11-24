Спор о праве на смерть: Словения сказала "нет" легализации ассистируемого самоубийства
В Словении на воскресном референдуме отклонили закон о легализации ассистированного самоубийства, согласно опубликованным результатам подсчёта голосов.
Против вступления закона в силу проголосовали 53% участников референдума, тогда как за — лишь 47%.
Несколько европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Нидерланды и Швейцарию, уже позволяют неизлечимо больным людям получить помощь в добровольном уходе из жизни.
Ранее, в 2024 году, словенцы уже голосовали по этому вопросу и поддержали легализацию ассистированного самоубийства, после чего парламент страны принял соответствующий закон. Однако гражданская организация при поддержке католической церкви и консервативной оппозиции собрала 46 000 подписей и добилась проведения повторного референдума. Для его инициирования в Словении достаточно 40 000 подписей.
По закону, если большинство участников голосования (при явке не менее 20% от 1,7 млн избирателей) голосует против утверждённого парламентом закона, он не вступает в силу.
Закон, который должен был заработать уже в этом году, предоставлял неизлечимо больным право на помощь в уходе из жизни, если их страдания являются невыносимыми и исчерпаны все медицинские возможности лечения. Право не распространялось на случаи, когда страдания вызваны психическими заболеваниями, если нет угрозы физического ухудшения.
Премьер-министр Роберт Голоб призывал граждан поддержать закон, чтобы «позволить каждому самому решать свою судьбу и закончить жизнь достойно». В то же время организация «Голос детей и семей», выступающая против закона, обвинила власти в попытке «отравить больных и пожилых людей». Католическая церковь заявила, что закон противоречит «основам веры, естественного права и человеческого достоинства».
Согласно предварительным соцопросам, до референдума легализацию поддерживали 54% жителей страны, 31% были против, а 15% не определились.
После отклонения закона парламент сможет вернуться к рассмотрению этого вопроса не раньше чем через год.