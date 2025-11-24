Спор о праве на смерть: Словения сказала "нет" легализации ассистируемого самоубийства

Закон, который должен был заработать уже в этом году, предоставлял неизлечимо больным право на помощь в уходе из жизни, если их страдания являются невыносимыми и исчерпаны все медицинские возможности лечения. Право не распространялось на случаи, когда страдания вызваны психическими заболеваниями, если нет угрозы физического ухудшения.