ФОТО: конфета-гигант! В Скривери появился памятник "сладкой коровке" - Gotiņa

Скриверский культурный центр приглашает местных жителей и гостей стать соавторами нового объекта, придумав для Gotiņa имена и легенды. Например: Спортивная Готиня — прикоснись к поднятой ноге, и получишь лёгкость и бодрость; Счастливая Готиня — прикоснись, и счастье всегда будет рядом. Идеи принимаются на странице Скриверского культурного центра в Facebook.