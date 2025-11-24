ФОТО: конфета-гигант! В Скривери появился памятник "сладкой коровке" - Gotiņa
В Скривери открыт новый объект городской среды — крупногабаритная конфета Gotiņa из бетона и бронзы.
Новый объект создан учащимися 4-го курса отделения деревянного и металлического искусства Рижского Техникума искусств и медиа во время практики по скульптуре под руководством преподавателя Оскара Миканса, сообщают 360 Ziņas.
Скриверский культурный центр приглашает местных жителей и гостей стать соавторами нового объекта, придумав для Gotiņa имена и легенды. Например: Спортивная Готиня — прикоснись к поднятой ноге, и получишь лёгкость и бодрость; Счастливая Готиня — прикоснись, и счастье всегда будет рядом. Идеи принимаются на странице Скриверского культурного центра в Facebook.
Скриверский пищевой комбинат основан 27 октября 1956 года. Первым произведённым и реализованным продуктом были 5 тонн яблочного сока. Однако уже в январе 1957 года комбинат первым в Латвии начал производить конфету Gotiņa.