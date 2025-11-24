Аргумент в пользу призыва девушек в армию - там им будет безопаснее
В Латвии активно обсуждается возможность расширения обязательной военной службы, включив в нее не только мужчин, но и женщин. Министерство обороны сообщает о планах подготовить законодательные и организационные изменения к 2028 году, а в обществе обсуждают как отрицательные, так и положительные стороны этой идеи.
На фоне полномасштабной войны в Украине в Латвии усиливается внимание к вопросам безопасности и подготовленности общества. По мнению ряда экспертов, вовлечение женщин в обязательную службу повышает устойчивость государства и соответствует современным тенденциям, когда многие армии мира уже давно открыты для обеих полов. Пока это не окончательное решение, но Министерство обороны планирует предпринять шаги в этом направлении к 2028 году.
В дискуссию вовлечены не только военные. Так, вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс, выступая на TV24, отметил, что служба может быть даже более безопасной альтернативой во время конфликта:
«После событий в Украине мы все больше понимаем, что девушкам зачастую безопаснее находиться в армии: там они среди своих и лучше защищены».
По его словам, именно высокая уязвимость гражданского населения в условиях войны объясняет, почему среди молодых женщин растет интерес к службе, а также популярны мотивы рациональности и патриотизма.
Обсуждение обязательной службы для женщин вызывает разные реакции — от поддержки идеи равенства до опасений по поводу чрезмерной нагрузки на молодежь и инфраструктуру армии. Тем не менее, тенденция добровольного вступления девушек в Национальные вооруженные силы и добровольный резерв уже укрепляется. Если обязательная служба для женщин будет введена, ее, скорее всего, реализуют постепенно, с учетом возможностей армии, прав человека и общественного мнения. Ранее Министерство обороны подчеркивает, что цель — не заменить существующую систему, а сделать ее более устойчивой и современной.