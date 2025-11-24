Аргумент в пользу призыва девушек в армию - там им будет безопаснее

Обсуждение обязательной службы для женщин вызывает разные реакции — от поддержки идеи равенства до опасений по поводу чрезмерной нагрузки на молодежь и инфраструктуру армии. Тем не менее, тенденция добровольного вступления девушек в Национальные вооруженные силы и добровольный резерв уже укрепляется. Если обязательная служба для женщин будет введена, ее, скорее всего, реализуют постепенно, с учетом возможностей армии, прав человека и общественного мнения. Ранее Министерство обороны подчеркивает, что цель — не заменить существующую систему, а сделать ее более устойчивой и современной.