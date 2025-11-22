Погибшие при пожаре в Плявниеках, вероятно, были из одной семьи

Ликвидация пожара завершилась после десяти утра. К сожалению, два человека погибли. По предварительным данным, это могут быть отец и сын: одному из погибших было 47 лет, другому 74 года. Однако в квартире проживали не только они — соседи рассказали, что в помещениях обычно жили четверо: пожилая пара примерно семидесяти лет и их двое взрослых детей.