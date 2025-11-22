Погибшие при пожаре в Плявниеках, вероятно, были из одной семьи
В пятницу утром в рижском районе Плявниеки вспыхнул пожар в девятиэтажке: дым охватил верхние этажи, эвакуированы жильцы, но двое мужчин погибли, сообщает передача "Degpunktā".
В пятницу утром в рижском районе Плявниеки произошел тяжелый пожар, в результате которого погибли два мужчины. Они не смогли выбраться из квартиры, охваченной огнем. Дым стремительно заполнил верхние этажи девятиэтажного дома и лестничную площадку.
Пожарные прибыли на место вскоре после семи часов утра. По их данным, горели бытовые предметы на площади примерно десять квадратных метров. Из горящей квартиры удалось вывести двух человек, еще шесть эвакуировали из соседних помещений. Однако сильное задымление сильно осложняло осмотр и работу внутри.
Одной из жительниц дома пришлось вернуться, чтобы забрать испуганного домашнего питомца. По её словам, эвакуация проходила напряжённо: её ребенок на момент возгорания оставался один дома, однако все завершилось благополучно. Женщина рассказала, что спасатели действовали быстро и слаженно, а плотный дым был настолько сильным, что при открывании двери в подъезде не было видно абсолютно ничего.
Ликвидация пожара завершилась после десяти утра. К сожалению, два человека погибли. По предварительным данным, это могут быть отец и сын: одному из погибших было 47 лет, другому 74 года. Однако в квартире проживали не только они — соседи рассказали, что в помещениях обычно жили четверо: пожилая пара примерно семидесяти лет и их двое взрослых детей.
Причины возгорания пока не установлены. Полиция возбудила уголовный процесс и проводит расследование обстоятельств трагедии.