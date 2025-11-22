"Выходя, не забудьте свой стул": Rīgas satiksme - об удивительных находках в транспорте
Rīgas satiksme с юмором напомнила пассажирам: в общественном транспорте забывают не только перчатки и сумки, но даже стулья — и призвала внимательнее относиться к своим вещам.
В соцсетях компания Rīgas satiksme пошутила: «Извините, эти два черных стула — ваши?»
Atrasto lietu sarakstā var parādīties visādi pārsteigumi! Daļa no mantām veiksmīgi atgriežas pie īpašniekiem - cimdi, šalles, sporta somas un citas lietas. Taču reizēm starp tām parādās arī kas pavisam neparasts:
• kruķi
•… pic.twitter.com/ZJv8XS3Rjr
Как отмечает предприятие, список найденных вещей бывает самым неожиданным. Обычно хозяева находятся у перчаток, шарфов, спортивных сумок и других мелочей. Но иногда среди находок появляются и по-настоящему удивительные предметы - костыли, зубной протез и даже стулья.
Rīgas satiksme призывает пассажиров: выходя, не забывайте забирать свои вещи. Особенно те, которые сложно потерять случайно — вроде стула.