Между Россией и Турцией началась "круизная война"?
Круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 российскими туристами не смог зайти в Стамбул: портовые власти отказали в швартовке без объяснения причин, и судно было вынуждено вернуться в Сочи.
20 ноября круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 российскими туристами на борту не смог завершить своё двухнедельное путешествие в Стамбуле. Портовые власти турецкой столицы отказали судну в разрешении на швартовку, не объяснив причин такого решения.
Утром 20 ноября лайнер уже находился на рейде у Стамбула, когда пассажирам объявили об отсутствии разрешения от портовых властей. Судно простояло на якоре в Мраморном море до 15:00, ожидая решения турецкой стороны. После того как разрешение так и не поступило, Astoria Grande был вынужден направиться к конечной точке маршрута — в Сочи, куда прибыл утром 22 ноября.
На борту лайнера находились 616 пассажиров, преимущественно россияне, и 435 членов экипажа. Судно ходит под флагом Палау и выполняло круиз по маршруту Сочи — Амасра — Бодрум — Мармарис — Анталья — Аланья — Измир — Стамбул — Сочи, начавшийся 8 ноября.
Эксперты связывают отказ в швартовке с недавней историей с турецким паромом Seabridge. В начале ноября этот паром, следовавший из Трабзона, не допустили в порт Сочи. Судно с 20 пассажирами простояло на рейде более двух с половиной суток и было вынуждено вернуться в Турцию. Это была первая за 14 лет попытка возобновить паромное сообщение между странами. Решение турецких властей выглядит как зеркальная ответная мера. При этом администрация порта Стамбула не предоставила судовладельцу официальных объяснений своего отказа.
Перевозчик предложил туристам полный возврат средств за оплаченные экскурсии в Стамбуле, дополнительные €50 на бортовую карту для использования до конца круиза, а также 25% скидку на следующую поездку. По словам одной из пассажирок, люди на борту восприняли ситуацию спокойно: условия на лайнере остались комфортными. Представители судоходной компании заверили, что инцидент не повлияет на дальнейшие круизы по расписанию, а следующий заход в Стамбул запланирован на 24 ноября.