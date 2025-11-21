Между Россией и Турцией началась "круизная война"?

Эксперты связывают отказ в швартовке с недавней историей с турецким паромом Seabridge. В начале ноября этот паром, следовавший из Трабзона, не допустили в порт Сочи. Судно с 20 пассажирами простояло на рейде более двух с половиной суток и было вынуждено вернуться в Турцию. Это была первая за 14 лет попытка возобновить паромное сообщение между странами. Решение турецких властей выглядит как зеркальная ответная мера. При этом администрация порта Стамбула не предоставила судовладельцу официальных объяснений своего отказа.