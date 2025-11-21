"Важный поворот после долгих лет падения": премьер нашла потенциал для экономического роста Латвии
Эвика Силиня заявила, что кредитование в Латвии растет быстрее экономики, но до европейского уровня еще далеко. Премьер намекнула: потенциал огромен, однако многое зависит от банков и общей политики.
Кредитование в Латвии ниже среднего уровня по Европе, однако потенциал роста достаточно велик, заявила в пятницу премьер-министр Эвика Силиня, открывая экономическую конференцию Latvijas Banka. Премьер подчеркнула, что кредитование является одним из главных условий экономического роста, и одна из основных целей латвийского правительства — его стимулировать.
«Кредитование помогает компаниям расти, помогает жителям приобретать жильё, создает новые рабочие места и повышает благосостояние. Когда есть кредитные ресурсы, появляются новые проекты, когда доступны финансовые средства, возникают новые инвестиции и инфраструктура», — сказала Силиня.
Она также отметила, что последние данные Latvijas Banka свидетельствуют о позитивной тенденции — после многолетней стагнации кредитование растет. Кредитный портфель предприятий в этом году увеличился на 18,6%, а объем выданных домохозяйствам кредитов — на 8,9%. «Это означает, что общий кредитный портфель растёт быстрее экономики Латвии, и это важный поворот после долгих лет падения. Это нужно оценить», — подчеркнула Силиня, добавив, что это очень позитивные новости для Латвии, так как свидетельствуют о развитии народного хозяйства и восстановлении экономической активности.
Премьер также указала, что развитие кредитования — не только задача правительства. Важна и более активная вовлеченность банков, которые должны адаптировать свою кредитную политику к актуальной ситуации в Латвии и еврозоне. «Совместная работа правительства, Latvijas Banka и финансового сектора, а также взаимодействие с предпринимателями и учет потребностей общества принесли положительные результаты», — сказала Силиня, добавив, что Латвия пока не достигла среднего европейского уровня, но потенциал роста значителен.
Она также подчеркнула, что только при сотрудничестве и последовательном формировании единой политики можно долгосрочно способствовать позитивному имиджу Латвии. «Кредитование сможет развиваться только тогда, когда работают все элементы — стабильная экономика, понятная и прозрачная политика, честная конкуренция и ясные правила игры», — заявила премьер.