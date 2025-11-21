"Важный поворот после долгих лет падения": премьер нашла потенциал для экономического роста Латвии

Она также отметила, что последние данные Latvijas Banka свидетельствуют о позитивной тенденции — после многолетней стагнации кредитование растет. Кредитный портфель предприятий в этом году увеличился на 18,6%, а объем выданных домохозяйствам кредитов — на 8,9%. «Это означает, что общий кредитный портфель растёт быстрее экономики Латвии, и это важный поворот после долгих лет падения. Это нужно оценить», — подчеркнула Силиня, добавив, что это очень позитивные новости для Латвии, так как свидетельствуют о развитии народного хозяйства и восстановлении экономической активности.