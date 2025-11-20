ВИДЕО: в Мадоне участники праздничного автопробега с флагами грубо нарушили правила и подвергли детей опасности

Кроме того, на видеозаписях был заметен еще один опасный проступок. «На видео было видно, что детям позволили вставать на ноги в салоне и высовываться из люков, что категорически запрещено. Ребенок должен быть пристегнут в автомобильном кресле. Это ни в коем случае недопустимо, и поэтому полиция также оценит действия этих лиц», — подчеркнула представитель полиции.