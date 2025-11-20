ВИДЕО: в Мадоне участники праздничного автопробега с флагами грубо нарушили правила и подвергли детей опасности
"Как ложка дегтя в бочке меда" — так очевидцы описывают поведение участников автопробега с флагами в Мадоне во время государственных праздников, которые, к сожалению, отличились открытым игнорированием правил дорожного движения.
Во вторник в Мадоне, как и в других городах Латвии, прошел массовый заезд с флагами, в котором участвовали около 150 транспортных средств. В присланных зрителями канала 360TV видео видно, что некоторые автомобили не соблюдают красный сигнал светофора и знак STOP.
Как оказалось, эти видео уже поступили в полицию. Правоохранители отмечают, что о мероприятии полиция была информирована и в настоящее время оценивает полученную информацию. Зане Васкане, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции, подчеркивает, что если будут установлены административные нарушения, будут начаты предусмотренные нормативами процессы.
«Каждый человек несет ответственность за свои действия в дорожном движении. В данном случае каждый должен осознавать свою ответственность: если на светофоре загорается запрещающий, красный сигнал, то его, разумеется, надо соблюдать, а не просто ехать за колонной», — отметила Васкане.
Кроме того, на видеозаписях был заметен еще один опасный проступок. «На видео было видно, что детям позволили вставать на ноги в салоне и высовываться из люков, что категорически запрещено. Ребенок должен быть пристегнут в автомобильном кресле. Это ни в коем случае недопустимо, и поэтому полиция также оценит действия этих лиц», — подчеркнула представитель полиции.