Авиакомпания Norwegian расширяет сеть: Рига получит новый рейс - куда полетим?
Авиакомпания Norwegian с 20 ноября начнёт продажу билетов на 12 новых рейсов летнего сезона 2026 года. В их числе — новый маршрут Рига-Гётеборг, который откроется 29 марта. Полёты по этому направлению будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а с конца июня до начала августа — по средам и воскресеньям.
Таким образом, следующим летом Norwegian будет летать из Риги уже по семи направлениям: Стокгольм, Осло, Тронхейм, Копенгаген, Дубровник, Гётеборг и Берген (последний маршрут добавлен в расписание в сентябре этого года). «Программа на лето 2026 года готова, и мы действительно гордимся привлекательной и разветвлённой сетью маршрутов, а также большим количеством прямых рейсов из Скандинавии в Европу. Мы укрепляем своё предложение новыми направлениями из Дании, Швеции и Финляндии. Следующим летом Norwegian будет обслуживать широкую сеть аэропортов Северных стран, выполняя рейсы в 129 направлений, а авиакомпания Widerøe продолжит обслуживать небольшие аэропорты Норвегии, обеспечивая важные внутренние связи и рейсы в Европу», — заявил коммерческий директор Norwegian Магнус Томе Маурсунд.
Среди других новых маршрутов Norwegian:
- из Осло — в Ламеццие, Цюрих и Клуж;
- из Бергена и Ставангера — в Лас-Пальмас;
- из Копенгагена — в Тбилиси и Тель-Авив;
- из Стокгольма — в Базель, Бейрут и Монпелье;
- из Хельсинки — в Тирану.
В общей сложности в следующем году Norwegian откроет 30 новых направлений, включая ранее объявленные:
- из Бергена — в Ригу и Палангу;
- из Биллунда — в Барселону, Бергамо, Ханью, Эдинбург, Рим, Лас-Пальмас, Мальту, Неаполь, Ниццу и Порту;
- из Осло — в Палермо и Танжер;
- из Стокгольма — в Милан и Гамбург;
- из Гётеборга — в Тирану;
- из Копенгагена — в Клуж.