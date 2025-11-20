Авиакомпания Norwegian расширяет сеть: Рига получит новый рейс - куда полетим?
Norwegian откроет маршрут Рига-Гётеборг.
Авиакомпания Norwegian расширяет сеть: Рига получит новый рейс - куда полетим?

Авиакомпания Norwegian с 20 ноября начнёт продажу билетов на 12 новых рейсов летнего сезона 2026 года. В их числе — новый маршрут Рига-Гётеборг, который откроется 29 марта. Полёты по этому направлению будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а с конца июня до начала августа — по средам и воскресеньям.

Таким образом, следующим летом Norwegian будет летать из Риги уже по семи направлениям: Стокгольм, Осло, Тронхейм, Копенгаген, Дубровник, Гётеборг и Берген (последний маршрут добавлен в расписание в сентябре этого года). «Программа на лето 2026 года готова, и мы действительно гордимся привлекательной и разветвлённой сетью маршрутов, а также большим количеством прямых рейсов из Скандинавии в Европу. Мы укрепляем своё предложение новыми направлениями из Дании, Швеции и Финляндии. Следующим летом Norwegian будет обслуживать широкую сеть аэропортов Северных стран, выполняя рейсы в 129 направлений, а авиакомпания Widerøe продолжит обслуживать небольшие аэропорты Норвегии, обеспечивая важные внутренние связи и рейсы в Европу», — заявил коммерческий директор Norwegian Магнус Томе Маурсунд.

Среди других новых маршрутов Norwegian:

  • из Осло — в Ламеццие, Цюрих и Клуж;
  • из Бергена и Ставангера — в Лас-Пальмас;
  • из Копенгагена — в Тбилиси и Тель-Авив;
  • из Стокгольма — в Базель, Бейрут и Монпелье;
  • из Хельсинки — в Тирану.

В общей сложности в следующем году Norwegian откроет 30 новых направлений, включая ранее объявленные:

  • из Бергена — в Ригу и Палангу;
  • из Биллунда — в Барселону, Бергамо, Ханью, Эдинбург, Рим, Лас-Пальмас, Мальту, Неаполь, Ниццу и Порту;
  • из Осло — в Палермо и Танжер;
  • из Стокгольма — в Милан и Гамбург;
  • из Гётеборга — в Тирану;
  • из Копенгагена — в Клуж.

