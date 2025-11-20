Авиакомпания Norwegian расширяет сеть: Рига получит новый рейс - куда полетим?

Таким образом, следующим летом Norwegian будет летать из Риги уже по семи направлениям: Стокгольм, Осло, Тронхейм, Копенгаген, Дубровник, Гётеборг и Берген (последний маршрут добавлен в расписание в сентябре этого года). «Программа на лето 2026 года готова, и мы действительно гордимся привлекательной и разветвлённой сетью маршрутов, а также большим количеством прямых рейсов из Скандинавии в Европу. Мы укрепляем своё предложение новыми направлениями из Дании, Швеции и Финляндии. Следующим летом Norwegian будет обслуживать широкую сеть аэропортов Северных стран, выполняя рейсы в 129 направлений, а авиакомпания Widerøe продолжит обслуживать небольшие аэропорты Норвегии, обеспечивая важные внутренние связи и рейсы в Европу», — заявил коммерческий директор Norwegian Магнус Томе Маурсунд.