"С какого времени у нас есть небинарный пол?" Анкета в школе вызвала жаркие дискуссии среди латвийцев

"15-летняя девушка в школе получила анкету, где нужно указать пол. В качестве пола наряду с мужчиной и женщиной указан и небинарный. С какого времени у нас такое существует?" — риторически спрашивает депутат. Ее запись вызвала резонанс у части жителей, которые указывают, что "происходит программирование детей", "анкета нарушает написанное в Конституции" или что "это только начало, дальше будет хуже".