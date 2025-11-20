"С какого времени у нас есть небинарный пол?" Анкета в школе вызвала жаркие дискуссии среди латвийцев
Депутат Сейма Линда Лиепиня рассказала, что одной 15-летней девушке в школе после обучения, финансируемого из Фонда восстановления, якобы выдали анкету, в которой в разделе "пол" можно было выбрать три варианта — женщина, мужчина и небинарный.
"15-летняя девушка в школе получила анкету, где нужно указать пол. В качестве пола наряду с мужчиной и женщиной указан и небинарный. С какого времени у нас такое существует?" — риторически спрашивает депутат. Ее запись вызвала резонанс у части жителей, которые указывают, что "происходит программирование детей", "анкета нарушает написанное в Конституции" или что "это только начало, дальше будет хуже".
Как поясняет Jauns.lv Министерство финансов, "сбор данных об участниках, которые вовлечены в финансируемые из Фонда восстановления [бюджетная программа Европейской комиссии] обучающие мероприятия, является требованием регламента Европейского союза". "Европейская комиссия издала рекомендации, составленные на основе возможных вариантов во всех странах-членах, и поэтому в них предусмотрена возможность собирать данные также по трем категориям пола", - отмечает министерство.
То есть рекомендации разработаны с учетом практики различных стран ЕС, включая государства, в которых официально признан "третий пол". Согласно данным ILGA-Europe Rainbow Map за 2025 год, таких страны в ЕС только две — Германия и Мальта.
Министерство финансов указывает, что Европейская комиссия поручила собирать данные об участниках в соответствии с национальным законодательством. "Латвийское нормативное регулирование предусматривает только два пола, и соответственно данные об участниках инвестиционных мероприятий собираются и хранятся в информационных системах Центрального агентства финансов и договоров только в делении женщина / мужчина", - подчеркивает министерство.
Следует добавить, что в Европейском союзе нет единой юридической нормы, определяющей, сколько полов должна признавать конкретная страна — каждая страна-член устанавливает это в своих национальных законах. Большинство стран ЕС юридически признают только два пола: женщина и мужчина.