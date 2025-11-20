Bolt Food выходит в регионы: доставка еды теперь доступна еще в двух городах Латвии
Платформа Bolt Food продолжает расширять доступность услуги доставки еды в Латвии и этой осенью начинает работу в двух новых городах — в Тукумсе и Екабпилсе. Жителям этих городов теперь доступна возможность быстро и удобно заказывать блюда у различных партнёров, а также получать несколько сезонных скидок как на доставку, так и на еду.
Пользователи платформы Bolt Food в Тукумсе и Екабпилсе могут заказать блюда из популярных местных заведений, а также из известных рижских ресторанов, которые заработали доверие клиентов через приложение. Со временем список партнёров в обоих городах будет расширяться, предлагая всё более широкий ассортимент блюд и товаров. Помимо еды, можно будет заказать продукты питания, цветы, косметику и другие товары для повседневных нужд.
При оформлении заказа клиентам рекомендуется максимально точно указывать данные для доставки — расположение дома (уличная сторона или внутренний двор), код двери, место, куда оставить заказ, и т. п. — это поможет курьерам быстро и точно найти адрес доставки. В приложении Bolt Food также будут доступны рестораны с возможностью самовывоза, при котором стоимость доставки не включается в итоговую сумму.
Чтобы сделать заказ, необходимо загрузить приложение Bolt Food на устройство Apple или Android. Для оформления заказа нужно указать адрес доставки, выбрать ресторан, отметить желаемые блюда и оплатить заказ через приложение банковской картой или наличными при получении. Перед подтверждением заказа пользователь увидит итоговый список выбранных товаров, предполагаемое время доставки и общую стоимость, включая плату за доставку.