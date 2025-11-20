Bolt Food выходит в регионы: доставка еды теперь доступна еще в двух городах Латвии

Пользователи платформы Bolt Food в Тукумсе и Екабпилсе могут заказать блюда из популярных местных заведений, а также из известных рижских ресторанов, которые заработали доверие клиентов через приложение. Со временем список партнёров в обоих городах будет расширяться, предлагая всё более широкий ассортимент блюд и товаров. Помимо еды, можно будет заказать продукты питания, цветы, косметику и другие товары для повседневных нужд.