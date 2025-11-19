Военные на пляже Лиепаи: специалисты по взрывчатке исследуют выброшенный на берег дрон
В среду на пляже Кароста в Лиепае волнами вынесло беспилотник, сообщают ответственные службы.
В Государственную полицию поступила информация, что на пляже Кароста найден предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат. На месте работают сотрудники полиции, а сведения переданы Национальным вооруженным силам. На место направлены специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов. При этом службы утверждают, что угрозы для населения в настоящий момент не выявлено.
Šodien, 19. novembrī, Valsts policija saņēma informāciju, ka Liepājā, Karostas pludmalē atrasts izskalots bezpilota gaisa kuğim līdzīgs priekšmets. Šobrīd Valsts policija atrodas notikuma vietā, kā arī informācija ir nodota @Latvijas_armija. Apstākļi tiek precizēti, apdraudējums… pic.twitter.com/KymotrqEhS— Valsts policija (@Valsts_policija) November 19, 2025
Ранее сообщалось, что этой осенью на нескольких пляжах Латвии были обнаружены выброшенные на берег обломки дронов. Предположительно это части российского ложного беспилотника «Герберa».
Также сообщалось, что в начале сентября в воздушное пространство Польши залетели около 20 российских беспилотников. Те, которые представляли угрозу для безопасности жителей, были сбиты. Это был первый случай, когда российские дроны были уничтожены над территорией НАТО. Для их перехвата в воздух поднимали польские истребители F-16 и союзные F-35.