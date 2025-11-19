После праздничного коллапса: мэр Риги требует пересмотреть движение транспорта

В Rīgas satiksme ранее предупреждали, что в праздничный день ожидается более интенсивный поток людей в центре города, поэтому на некоторых маршрутах будут курсировать более вместительные транспортные средства. Дополнительные рейсы на отдельных маршрутах были запланированы с 17:00 до 24:00.