Образ героини книг и фильмов Бриджит Джонс увековечен в скульптуре в самом сердце Лондона
Бриджит Джонс теперь присоединилась к другим любимым вымышленным героям, таким как Мэри Поппинс, Гарри Поттер и мистер Бин, чьи скульптуры установлены на Лестер-сквер в Лондоне.
Обладательница премии "Оскар" Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль во всех четырех фильмах о Бриджит Джонс, в понедельник приняла участие в открытии статуи, посвященной 25-летию выхода первого фильма "Дневник Бриджит Джонс". "Это довольно странно. Необычно. Это не что-то такое, чего... можно было бы ожидать... довольно удивительно", — сказала Зеллвегер в интервью Reuters.
На вопрос, какое впечатление на нее произвела статуя, где Бриджит изображена с убранными волосами, в мини-юбке и с ручкой и дневником в руках, она ответила: "Ну, она милая... очень симпатичная. По-моему, выглядит как Бриджит".
Писательница Хелена Филдинг создала образ Бриджит Джонс более 30 лет назад, когда писала газетную колонку. Ее первая книга "Дневник Бриджит Джонс" вышла в 1996 году, и за ней последовали еще три. "Дневник Бриджит Джонс" был экранизирован в 2001 году, главные роли исполнили Рене Зеллвегер, Колин Ферт и Хью Грант. Затем вышли фильмы "Бриджит Джонс: Грань разумного" (2004) и "Бриджит Джонс: Ребенок" (2016). "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" вышел в феврале 2025 года.
"Поколение моей дочери теперь любит Бриджит, и для меня это невероятно важно, потому что такое почти никогда не происходит," — сказала Филдинг о неизменной популярности героини. "Я чувствую себя очень, очень счастливой и, да, горжусь за Бриджит".
Статуя Бриджит Джонс — часть экспозиции "Герои кинематографа на площади" на Лестер-сквер, где часто проходят кинопремии. Бронзовые скульптуры были установлены в 2020 году, среди них — Бэтмен, медвежонок Паддингтон, Мэри Поппинс, Гарри Поттер, мистер Бин и другие.