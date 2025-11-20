Образ героини книг и фильмов Бриджит Джонс увековечен в скульптуре в самом сердце Лондона

Писательница Хелена Филдинг создала образ Бриджит Джонс более 30 лет назад, когда писала газетную колонку. Ее первая книга "Дневник Бриджит Джонс" вышла в 1996 году, и за ней последовали еще три. "Дневник Бриджит Джонс" был экранизирован в 2001 году, главные роли исполнили Рене Зеллвегер, Колин Ферт и Хью Грант. Затем вышли фильмы "Бриджит Джонс: Грань разумного" (2004) и "Бриджит Джонс: Ребенок" (2016). "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" вышел в феврале 2025 года.