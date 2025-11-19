В Риге родителю стало плохо в Детской больнице, а медики вместо помощи делили "зоны ответственности"

Как заявила представитель Детской больницы Инета Грантиня, больница не будет комментировать данный конкретный случай в соответствии с ограничениями, предусмотренными Законом о правах пациентов. По ее словам, ДКУБ оказывает неотложную и первую помощь взрослым - лицам, находящимся с пациентами, а также посетителям. В ситуациях, угрожающих жизни, объявляется так называемый синий код - "синяя ситуация, требующая немедленного реагирования и/или проведения реанимационных мероприятий для спасения жизни пациента/посетителя", сказала Грантиня. Если у взрослого человека есть жалобы на ухудшение самочувствия, медицинский персонал ДКУБ оценивает ситуацию и при необходимости вызывает сотрудников скорой помощи.