В Риге родителю стало плохо в Детской больнице, а медики вместо помощи делили "зоны ответственности"
Случай с женщиной, которой стало плохо в Детской клинической университетской больнице, выявил пробелы в системе оказания экстренной помощи взрослым: между детской больницей и службой скорой помощи возникли разногласия, кто должен реагировать первым.
Что делать, если родителю внезапно стало плохо, пока он находится с ребёнком в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ)? Взрослым следует обратиться за медицинской помощью в другое место, и ближайший вариант - Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня. Однако на практике, как убедилась Ивета Сазонова-Яунземе, могут возникнуть нелепые препятствия, сообщает Delfi.lv.
Здоровье женщины резко и внезапно ухудшилось, что вызвало подозрения на инсульт. Скорая не спешила - Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) сначала отказала в вызове, заявив: "Вы пациент ДКУБ, они должны обеспечить перевод [в другую больницу]". В ДКУБ, в свою очередь, заявили, что они этим не занимаются.
Как заявила представитель Детской больницы Инета Грантиня, больница не будет комментировать данный конкретный случай в соответствии с ограничениями, предусмотренными Законом о правах пациентов. По ее словам, ДКУБ оказывает неотложную и первую помощь взрослым - лицам, находящимся с пациентами, а также посетителям. В ситуациях, угрожающих жизни, объявляется так называемый синий код - "синяя ситуация, требующая немедленного реагирования и/или проведения реанимационных мероприятий для спасения жизни пациента/посетителя", сказала Грантиня. Если у взрослого человека есть жалобы на ухудшение самочувствия, медицинский персонал ДКУБ оценивает ситуацию и при необходимости вызывает сотрудников скорой помощи.
"Врачи Детской больницы (за исключением специалистов отделения анестезиологии и реанимации и отдельных врачей) не оказывают помощь взрослым в острых случаях. Кроме того, плановая помощь взрослым пациентам оказывается только в случаях, предусмотренных законом", - отмечает Грантиня. На вопрос о том, следовало ли перевести пациентку в больницу Страдиня или СНМП, она ответила, что Детская больница не обязана обеспечивать транспортировку взрослых в другие лечебные учреждения.